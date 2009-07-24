UAL ernennt neuen Präsidenten

UAL Corp. hat gestern einen neuen Präsident für ihre United Airlines ausgewählt.

Die in Chicago beheimatete Firma gab bekannt, John Tague werde weiterhin als Vizepräsident bei UAL Corp. amtieren, gleichzeitig aber die Posititon des Präsidenten bei United Airline übernehmen. Tague wird für den Verkauf, Marketing, Kundendienst und andere Betriebsabteilungen verantwortlich sein. UAL ernannte ausserdem Chief Financial Officer Kathryn Mikells zur Executive Vizepräsidentin. Zuvor war sie Senior Vizepräsidentin.

Link: United Airlines