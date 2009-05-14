Tyrolean Jet Services an der EBAA ausgezeichnet

Die österreichische Tyrolean Jet Services, die dieses Jahr ihren dreissigsten Geburtstag feiert, hat den EBAA Silver Safety Award gewonnen.

Tyrolean Airways wurde damit für dreissig Jahre Luftfahrt und mehr als 67.000 unfallfreie Flugstunden geehrt. Tyrolean Jet Services wurde als erstes Österreichisches Bedarfsflugunternehmen gegründet, das Geschäftsreise-Jets für sehr viele Kunden auf dem weltweiten Charter Markt anbietet. TJS betreibt diese Flugzeuge auch für die Flugbereitschaft von SWAROVSKI. Mit dem Silver Award ausgezeichnet wurde die Airline für ihren Betrieb nach EU OPS 1 Standards. Sie stellt Piloten und Cabin Crew nur zu 100 Prozent an, um Kontinuität und Stabilität zu gewährleisten. Ausserdem verfügt sie über eine In-House EASA Part-145 Wartungsanlage für ihre eigenen Flugzeuge. Auch positiv erwähnt wurde die hauseigene Poststelle und die Frachtabteilung, die 24/7 geöffnet hat.