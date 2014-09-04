Twin Jet mit zusätzlicher Frequenz ab Stuttgart

Die französische Fluggesellschaft Twin Jet stockt ab Montag, den 8. September 2014, ihre Verbindung nach Lyon auf zwei tägliche Flüge auf.

Montags bis freitags startet die Beechcraft 1900D mit 19 Sitzplätzen jeweils um 08 Uhr 05 und 19 Uhr 50 in Stuttgart, die Rückflüge aus Lyon gehen jeweils um 06.15 Uhr und um 18.00 Uhr. Die Verbindung in die zweitgrößte Stadt Frankreichs ist vor allem für Geschäftsreisende interessant. Die französische Fluggesellschaft Twin Jet, die 2001 gegründet wurde, ist Partner von Air France KLM. Von Lyon aus können Passagiere direkt nach Le Havre und Toulon umsteigen. Weitere Ziele im Streckennetz von Twin Jet sind Toulouse, Marseille, Aix-en-Provence, Périgueux, Bergerac und Pau im Departement Pyrénées-Atlantiques.