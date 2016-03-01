Twin Jet fliegt von Nürnberg nach Bremen

Twin Jet

Am 29. Februar 2016 hat die französische Airline Twin Jet die neue Direktverbindung zwischen Nürnberg und Bremen aufgenommen.

Mit dieser neuen Linie ist die Hansestadt vom Albrecht Dürer Airport in nur 80 Minuten zu erreichen. Um 06:15 Uhr hob das erste Flugzeug der neuen Verbindung zwischen Nürnberg und Bremen ab und brachte die ersten Passagiere in die Hansestadt. Bei ihrer Rückkehr wurde die Maschine mit Vertretern von Twin Jet und dem City Airport Bremen an Bord von der Nürnberger Flughafenfeuerwehr mit einer Wasserfontäne begrüßt. Twin Jet wird die Strecke zwischen Nürnberg und Bremen neunmal wöchentlich und bis zu zweimal täglich fliegen.

Flughafen Nürnberg