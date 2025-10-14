Turkish und Air Algérie planen Codeshare

Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Turkish Airlines und Air Algérie haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zu stärken und das Codeshare-Abkommen mit erweitertem Umfang zu überarbeiten.

Bilal Ekşi, CEO von Turkish Airlines, und Hamza Benhamouda, CEO von Air Algérie, unterzeichneten die Vereinbarungen im Hauptsitz von Air Algérie in Algier. Das MoU legt den Grundstein für eine vertiefte Zusammenarbeit und umfasst ein erweitertes Codeshare-Abkommen. Neben einer erhöhten Konnektivität werden die beiden Fluggesellschaften gemeinsame Initiativen in den Bereichen Interline-Frachtdienste, Flugzeugleasing, Catering, Zugang zu Lounges sowie Wartungs- und Bodenabfertigungsdienste vorantreiben. Turkish Airlines und Air Algérie planen zudem die Zusammenarbeit bei Umweltprojekten, Nachhaltigkeitsinitiativen und Schulungsprogrammen. Die Partnerschaft fördert das Geschäftswachstum und stärkt gleichzeitig den kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Austausch zwischen Türkiye und Algerien.

Bilal Ekşi, CEO von Turkish Airlines, sagt zur Vereinbarung: „Unsere fortgesetzte Partnerschaft mit Air Algérie bestätigt unser Engagement für eine langfristige, nachhaltige Zusammenarbeit. Diese Vereinbarung stellt einen entscheidenden Schritt dar, um die Beziehungen zwischen beiden Fluggesellschaften weiter zu vertiefen. Als die Fluggesellschaft, die mehr Länder anfliegt als jede andere, setzen wir uns weiterhin dafür ein, die Kooperation in verschiedenen Bereichen auszubauen, um unseren Passagieren noch mehr Vorteile und Reisemöglichkeiten zu bieten. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft die kulturellen und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Türkiye und Algerien bereichern und das gegenseitige Wachstum vorantreiben wird.“

Hamza Benhamouda, CEO von Air Algérie SpA, erklärt: „Wir fühlen uns geehrt, die Delegation von Turkish Airlines in unserem Hauptsitz in Algier empfangen zu haben. Dies bekräftigt die Beziehungen zwischen unseren beiden Fluggesellschaften und unseren Ländern. Wir betrachten die Absichtserklärung als einen bedeutenden Meilenstein unserer strategischen Partnerschaft mit Turkish Airlines. Die umfassende Abdeckung von Kooperationsbereichen und der Austausch von Fachwissen werden zweifellos gegenseitige Vorteile für unsere beiden Unternehmen und unsere Passagiere generieren.“

