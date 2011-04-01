Turkish schliesst Boeing 737 Bestellung ab

Turkish Airlines hat einen Auftrag über weitere fünfzehn Boeing 737 Verkehrsflugzeuge abgeschlossen.

Die Fluggesellschaft aus der Türkei hat die Umwandlung dieser Vorkaufsrechte bereits Ende Februar angekündigt, jetzt wurden die Verträge mit Boeing dementsprechend finalisiert. Der Auftrag enthält zehn Boeing 737-800 und fünf Boeing 737-900. Der Marktwert dieser Bestellung entspricht einer Summe von rund 1,2 Milliarden US Dollar, die Flugzeuge werden zwischen 2013 und 2015 bei Turkish Airlines in Betrieb gehen.