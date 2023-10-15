Turkish präsentiert soliden September

Turkish Airlines Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Turkish Airlines konnte im September 2023 insgesamt 7,9 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, die Auslastung lag dabei bei 84,9 Prozent.

Verglichen mit dem Vorjahresseptember sind bei Turkish Airlines 9,2 Prozent mehr Passagiere befördert worden. Dabei betrug die Auslastung auf internationalen Flügen 84,6 Prozent und auf innertürkischen Verbindungen 87,3 Prozent. Die Zahl der Transitpassagiere stieg um 14,6 Prozent von 2,3 auf 2,7 Millionen. Um 8,9 Prozent stiegen die verfügbaren Sitzplatzkilometer (ASK) auf 21,1 Milliarden. Das Fracht- und Postvolumen stieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2022 um 3,4 Prozent und erreichte 150.300 Tonnen.