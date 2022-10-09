Turkish meldet mehr Passagiere

Turkish Airlines Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Turkish Airlines kann für den Berichtsmonat September 2022 einen kräftigen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden und liegt damit wieder deutlich über dem Niveau vor der Corona Krise.

Der türkische Flag Carrier Turkish Airlines transportierte im September 7,283 Millionen Passagiere, das waren acht Prozent mehr als vor der Corona Krise im September 2019. Die Sitzplatzkapazität erreichte im September 19,327 Milliarden Sitzplatzkilometer, verglichen mit dem September 2019 entspricht dies einem Ausbau von 15,9 Prozent. Die Nachfrage erreichte 16,505 Milliarden Sitzplatzkilometer, das waren 19,4 Prozent mehr als im September 2019. Die Auslastung erreichte im September hohe 85,4 Prozent, Plus 2,5 Prozentpunkte.

Turkish Airlines betreibt momentan 390 Flugzeuge.