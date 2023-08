Turkish kauft weitere Boeing 777

Turkish Airlines will bei Boeing 15 zusätzliche Boeing 777-300ER kaufen, die Kaufabsichtserklärung wurde durch Boeing bekannt gegeben.

Nach den aktuellen Listenpreisen wird der neue Auftrag einem Marktwert von 4,7 Milliarden US Dollar entsprechen. In dieser Absichtserklärung sind auch fünf Vorkaufsrechte eingehandelt worden. Turkish Airlines betreibt bereits zwölf Boeing Triple Seven, drei weitere werden nun 2014 dazukommen. Im 2015 will Turkish sieben, im 2016 fünf Maschinen und im Jahre 2017 die fünf zusätzlich gezeichneten Optionen dieses Auftrages in die Flotte integrieren.