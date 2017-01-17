Turkish gibt Passagierzahlen bekannt

Turkish Airlines Airbus A330-300 (Foto: Turkish Airlines)

Von Januar bis Dezember 2016 ist Turkish Airlines die Gesamtzahl der Passagiere gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,5 % gestiegen.

In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass im genannten Zeitraum 62,8 Millionen statt 61,2 Millionen Passagiere (Januar – Dezember 2015) mit Turkish Airlines geflogen sind. Die Steigerung beläuft sich auf 3,8 % für den innertürkischen Flugverkehr und auf 1,5 % im internationalen Flugverkehr.

Der internationale Passagierverkehr in der Buchungsklasse Business Class blieb gleich. Das Passagieraufkommen von Transfer-Passagieren im „international-to-international“-Bereich hat sich um 14,1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht. Die Auslastung für den Zeitraum Januar – Dezember 2016 sank gegenüber dem Vorjahr um 3,1 % auf 74,6 %. Bei den Sitzplatzkilometern gab es eine Steigerung von 10,7 %, was eine Gesamtzahl von 170,1 Milliarden Sitzplatzkilometern im Zeitraum Januar bis Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 153,6 Milliarden bedeutet. Diese Steigerung beläuft sich auf 5,6 % bei türkischen Inlandsflügen und 11,5 % auf internationalen Routen. Bei den Passagierkilometern verzeichnete Turkish Airlines ein Wachstum von 6,3 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum (119,3 Mrd.) – mit insgesamt 126,8 Milliarden Passagierkilometern. Die Steigerung beläuft sich auf 4,1 % für den innertürkischen Flugverkehr und auf 6,7 % im internationalen Geschäft.

Die Gesamtzahl aller Landungen im Personenverkehr belief sich im Zeitraum Januar – Dezember 2016 auf 464.031 im Vergleich zu 452.763 im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 2,5 %.

Das von Turkish Airlines transportierte Cargo-Aufkommen erhöhte sich von 719.928 Tonnen im Zeitraum Januar – Dezember 2015 auf 876.228 Tonnen im gleichen Zeitraum in diesem Jahr – dies entspricht einem Plus von 21,7 %.

Die von Turkish Airlines angeflogenen Destinationen erhöhten sich innerhalb eines Jahres von 284 auf insgesamt 295 Destinationen. Dabei blieb die Anzahl innertürkischer Destinationen mit 49 gleich, die Anzahl internationale Destinationen wuchs von 235 auf 246.

Bis Ende Dezember 2016 stieg die Anzahl der Flugzeuge von 299 auf 334 im Vergleich zu Dezember 2015. Dabei wurde die Wide-body-Flotte von 73 auf 87 Flugzeuge erweitert; die Anzahl von Narrow-body-Maschinen erhöhte sich von 216 auf 234. Die Anzahl der Cargo-Flugzeuge erhöhte sich von 10 auf 13.

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