Turkish erwirtschaftet hohen Gewinn

Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Turkish Airlines erzielte 2025 einen Gewinn aus dem operativen Geschäft von 2,2 Milliarden US-Dollar.

Im Jahr 2025 stieg der Umsatz von Turkish Airlines im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent auf 24,1 Milliarden US-Dollar. Dieser Anstieg ist auf die starke Nachfrage beim Passagiergeschäft zurückzuführen. Die Einnahmen bei den Flugtickets legten um 7,4 Prozent zu, angetrieben durch die positive Nachfrage im internationalen und Premiumsegment. Der Rückgang der Frachteinnahmen aufgrund des verlangsamten Welthandels und der negativen Auswirkungen von Zöllen wurde durch einen Anstieg des Frachtvolumens um 16,6 Prozent kompensiert, was zu Frachteinnahmen in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar führte. Trotz des anhaltenden Kostendrucks durch die Inflation und der Probleme mit den Triebwerken belief sich der Gewinn aus dem Kerngeschäft bei Turkish Airlines im Jahr 2025 auf 2,2 Milliarden US-Dollar.

Der EBITDAR, der die operative Cashflow-Generierungskapazität des Unternehmens widerspiegelt, lag 2025 bei 5,7 Milliarden US-Dollar, während die EBITDAR-Marge mit 23,7 Prozent das zu Jahresbeginn festgelegte Ziel übertraf. Da sich die starke Performance Ende 2025 auch in den ersten Monaten des Jahres 2026 fortsetzte, wird die EBITDAR-Marge 2026 voraussichtlich im Bereich von 22–24 Prozent liegen und damit dem langfristigen Ziel des Unternehmens entsprechen.

Trotz Produktionsengpässen erweiterte Turkish Airlines seine Flotte bis Ende 2025 um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 516 Flugzeuge und erreichte mit 92,6 Millionen Passagieren und 2,2 Millionen Tonnen Fracht das zweite Rekordjahr (die „zweite 500er-Periode“). Damit erzielte das Unternehmen die besten operativen Ergebnisse seiner Geschichte.