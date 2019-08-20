Turkish Airlines wird ausgezeichnet

Turkish Airlines Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Turkish Airlines erhält von AviRate eine 5 Sterne Auszeichnung für die neue Business Class in ihrem Dreamliner.

Mit der Einführung der neuen Business Class in ihren Boeing 787-9 Dreamlinern hat Turkish Airlines nicht nur den bereits hohen Komfort- und Servicestandard in ihrer Business Class erhöht, sondern sich auch auf ehrliche Weise die Auszeichnung als 5-Sterne-Airline verdient.

Die neue Business Class bietet vom Schminkspiegel bis zum Liegesitz alle Annehmlichkeiten, die man in dieser Klasse erwarten würde. Die Sitze sind bequem, die Privatsphäre ist mehr als ausreichend, der Kabinenservice ist erstklassig und alles andere ist technisch auf dem neuesten Stand. Neben der erneuerten Business Class spielen auch andere Faktoren wie Pünktlichkeit, Sicherheit, Bodenservice, Kabinenservice, Servicequalität und das Preis-Leistungs-Verhältnis eine wichtige Rolle für die Gesamtbewertung von Turkish Airlines.

Umut Celik, CEO von AviRate, der die Evaluierungsflüge in der neuen Business-Klasse persönlich durchführte, sagte: "Ich kenne sowohl die alte Business-Klasse, die nun schrittweise ersetzt wird, als auch die neue, mit der Turkish Airlines ihren hohen Standard weiter ausgebaut hat. Mit der neuen Business Class und dem konsequent hochkarätigen Service hat sich Turkish Airlines auf ehrliche Weise den fünften Stern verdient. Im Gegensatz zu anderen zeichnet AviRate die Airlines ausschließlich für Konsistenz von Produkten und Dienstleistungen aus, die auch tatsächlich existieren.“

AviRate verwendet für seine Bewertungen umfangreiche Checklisten, die über 1000 Punkte enthalten.

Turkish Airlines ist die zweite europäische Airline die von AviRate als 5-Sterne-Fluggesellschaft ausgezeichnet wurde und tritt einem Noblen zirkel von derzeit fünf Fluggesellschaften mit 5 Sternen bei. Im Jahr 2017 ernannte AviRate Virgin Atlantic Airways mit Sitz in Großbritannien zur ersten europäischen 5-Sterne-Fluggesellschaft überhaupt. Neben Virgin Atlantic Airways und Turkish Airlines gehören derzeit außerdem Cathay Pacific Airways, Qatar Airways und Singapore Airlines zum erlesenen Kreis der 5-Sterne-Superior-Airlines von AviRate.

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