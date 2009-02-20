Turkish Airlines will mehr Flüge von Deutschland in die Türkei
Turkish Airlines sieht vor, die Anzahl Flüge von Deutschland nach Istanbul anzuheben.
Turkish Airlines plant die Anzahl Flüge von Deutschland nach Istanbul anzuheben.
Das Hauptziel der Airline sei es, so Pressesprecher Isa Al, der türkischen Gemeinde in Deutschland und Deutschen, die in den Mittleren und Fernen Osten reisen wollen, ein gutes Angebot unterbreiten zu können. Turkish Airlines besitzt die jüngste Flotte Europas. Al sagte, der Anteil an deutschen Passagieren habe sich von 30 auf 40 Prozent gesteigert. Die Airline will nun ab dem 29. März die Anzahl täglicher Flüge von Düsseldorf nach Istanbul auf vier erhöhen. Ausserdem wird sie 15 Flüge pro Woche von Stuttgart nach Istanbul betreiben und direkte Verbindungen von München in verschiedene türkische Destinationen einführen.