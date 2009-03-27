Turkish Airlines wächst und wächst

Turkish Airlines rechnet mit einem 12 Prozent Anstieg der Landungen in der Sommersaison.

Dank neuen Strecken und zusätzlichen Flügen soll auch die Anzahl verfügbarer Sitzkilometer um 24 Prozent steigen. Ab Ende März fliegt die türkische Nationalfluggesellschaft neu nach New York, Singapur, Johannesburg und Seoul. THY wird dann 152 Städte anfliegen.

In den ersten zwei Monaten 2009 stieg die Passagierzahl von THY um 9 Prozent auf 3,1 Millionen. Sie will 105 neue Flugzeuge von Airbus und Boeing kaufen. Während der Rest der Branche gegen die Finanzkrise kämpft, expandiert THY weiter.