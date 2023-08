Turkish Airlines wächst kräftig

Die nationale Fluggesellschaft aus der Türkei konnte in den ersten vier Monaten um 15 Prozent zulegen.

Die angebotene Sitzplatzkapazität wuchs um 9,9 Prozentpunkte auf 13,56 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die verkauften oder nachgefragten Sitzplatzkilometer legten um 14,4 Prozent auf 9,62 Milliarden zu. Die durchschnittliche Auslastung lag bei moderaten 71 Prozent.

In den ersten vier Monaten flogen 6,29 Millionen Fluggäste mit der türkischen Fluggesellschaft. Turkish Airlines will nach eigenen Angaben in diesem Geschäftsjahr 23,5 Millionen Passagiere transportieren, im letzten Geschäftsjahr flogen 19,6 Millionen Gäste mit den Türken.