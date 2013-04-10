Turkish Airlines tätigt Grosseinkauf bei Boeing
10.04.2013 BGRO
Der US-amerikanische Flugzeugbauer Boeing konnte am 9. April 2013 von Turkish Airlines eine Kaufabsichtserklärung über 70 Verkehrsflugzeuge entgegennehmen.In den Festauftrag wird Turkish Airlines 40 Boeing 737 MAX 8, 10 Boeing 737 MAX 9 und 20 Boeing 737-800 der neusten Generation einhandeln. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht der Auftrag einem Marktwert von 6,9 Milliarden US Dollar. Neben den Festbestellungen wird Turkish Airlines auch noch Optionen für 25 weitere Boeing 737 MAX 8 einhandeln. Erst im März hatte Turkish Airlines 82 Maschinen beim europäischen Flugzeugbauer Airbus im Wert von insgesamt 9,3 Mrd. US Dollar in Auftrag gegeben.