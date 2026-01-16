Turkish Airlines setzt auf operative Qualität des Flughafen Wien

Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Turkish Airlines beauftragt den Flughafen Wien mit der Durchführung sämtlicher Ground-Handling-Leistungen.

Die Vereinbarung gilt für fünf Jahre bis 2030 und stärkt die langjährige Partnerschaft zwischen Turkish Airlines und dem Flughafen Wien. Die Airline ist seit fast 65 Jahren am Standort präsent und verbindet Wien fünfmal täglich mit Istanbul – einem der bedeutendsten Luftfahrt-Drehkreuze Europas.

Turkish Airlines ist einer unserer wichtigsten Airline-Partner und fünftgrößte Fluglinie am Standort Wien. Die Entscheidung der Airline, die Abfertigung dem Flughafen Wien zu übertragen, ist ein klares Vertrauenssignal in unsere Qualität und operative Verlässlichkeit. Als größter Ground-Handling-Anbieter vor Ort stehen wir für leistungsstarke Prozesse, unsere Teams erbringen täglich Spitzenperformance – genau das macht Wien zu einem der pünktlichsten Drehkreuze Europas,

sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Als Fluggesellschaft, die Wien über unseren Hub in Istanbul mit mehr Ländern verbindet als jede andere Fluggesellschaft, sehen wir diesen Fünfjahresvertrag für Bodenabfertigungsdienste als strategischen Faktor für Zuverlässigkeit und exzellenten Service. Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit dem Flughafen Wien zu vertiefen und als beste Fluggesellschaft Europas weiterhin Maßstäbe für Premium-Luftfahrt in Europa zu setzen. Turkish Airlines hat sich verpflichtet, an jeder Schnittstelle höchste Qualität zu liefern, und diese erweiterte Partnerschaft bekräftigt dieses Engagement bis 2030,

sagt Serkan Özbüyükyörük, General Manager von Turkish Airlines in Österreich.

Turkish Airlines steht für Premiumqualität im internationalen Luftverkehr – ein Anspruch, der perfekt zu unserem Leistungsverständnis passt. Mit eingespielten Prozessen und einem engagierten Team sorgen wir täglich für reibungslose Abläufe auf konstant hohem Niveau,

sagt Mag. Michael Zach, Senior Vice President Ground Handling & Cargo Operations der Flughafen Wien AG.

Langjährige Partnerschaft wird weiter vertieft

Turkish Airlines verbindet Wien fünfmal täglich mit Istanbul, einem der größten globalen Hubs. Mehr als eine halbe Million Reisende nutzen jährlich das Angebot der Airline am Standort Wien. Dank der Belly-Kapazitäten in den Passagierflugzeugen stellt Turkish Airlines auch zusätzliche Frachtkapazitäten für den internationalen Luftfrachtverkehr bereit. Als Mitglied der Star Alliance betreibt Turkish Airlines eine der größten und modernsten Flotten Europas und bietet höchsten Reisekomfort.

Flughafen Wien deckt komplettes Spektrum an Handling-Services ab

Der Flughafen Wien erbringt alle Ground-Handling-Leistungen aus einer Hand – von der Passagierbetreuung über Ramphandling, Load Control, Crew-Transport, Catering-Beladung, Flugzeugreinigung, Gepäck- und Flugzeugabfertigung bis zur Enteisung. Auch die Frachtabwicklung, inklusive temperaturgeführter Transporte wie etwa für Pharmazeutika, ist Teil des Leistungsportfolios. Durch präzise Prozesse, erfahrene Teams und höchste Zuverlässigkeit gewährleistet der Flughafen Wien operative Exzellenz – auch bei komplexen internationalen Operationen.

Flughafen Wien