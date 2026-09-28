Turkish Airlines platziert Großauftrag bei Boeing

Turkish Airlines kauft bis zu 150 Boeing 737 MAX (Foto: Boeing)

Boeing und Turkish Airlines gaben am 23. September 2026 eine Bestellung von bis zu 150 Flugzeugen des Typs Boeing 737 MAX bekannt.

Turkish Airlines hat 100 Flugzeuge des Typs Boeing 737-8 erworben und sich Optionen auf weitere 50 Jets aus der Boeing 737 MAX-Familie gesichert. Bei dieser Bestellung handelt es sich um den bislang größten Auftrag von Turkish Airlines für Schmalrumpfflugzeuge (Single-Aisle-Jets) bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing. Die Vereinbarung beinhaltet auch die Möglichkeit von der Boeing 737-8 auf das größte Muster die Boeing 737-10 wechseln zu können. Diese Flexibilität braucht Turkish Airlines, damit das geplante Wachstum zukunftsgerichtet und flexibel unterstützt werden kann.