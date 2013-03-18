Turkish Airlines platziert Grossauftrag bei Airbus

Der europäische Flugzeugbauer kann sich an einer weiteren Grossbestellung erfreuen, Turkish Airlines wird in den nächsten Jahren bis zu 117 neue Single Aisle Jets von Airbus in die stetig wachsende Flotte eingliedern.

Airbus hat diesen Grossauftrag für bis zu 117 Verkehrsflugzeuge aus der A320 Familie am Freitag, dem 15. März 2013, bekannt gegeben. Die Bestellung beinhaltet 24 A321ceo, 4 A320neo, 53 A321neo und Optionen für weitere 35 A321neo. Nach Aussagen von Turkish Airlines handelt es sich dabei um den grössten Einzelauftrag, den Turkish in ihrer Geschichte jemals getätigt hat. Nach den aktuellen Listenpreisen entsprechen die 82 fest bestellten Maschinen einem Wert von 9,198 Milliarden US Dollar.