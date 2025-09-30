Turkish Airlines platziert Bestellung bei Boeing

Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Turkish Airlines treibt die Flottenerweiterung und das Wachstum weiter voran und bestellt bei Boeing 50 Boeing 787 Dreamliner und sichert sich 25 Optionen auf diesen Typ.

Turkish Airlines erreicht einen weiteren Meilenstein zur Umsetzung ihrer strategischen Wachstumspläne. Die Airline hat eine Vereinbarung mit Boeing getroffen und wird ihre Flotte zwischen 2029 und 2034 um 75 Großraumflugzeuge der Typen Boeing 787-9 und 787-10 erweitern. Dieser Auftrag umfasst 50 Festbestellungen und 25 Optionen. Die Verhandlungen zur Triebwerksbeschaffung mit den Herstellern Rolls-Royce und GE Aerospace laufen noch.

Im Rahmen der strategischen Akquisition wurden auch die Verhandlungen zwischen Turkish Airlines und Boeing über den Kauf von insgesamt 150 Flugzeugen der Modelle 737-8/10 MAX abgeschlossen, bestehend aus 100 Festbestellungen und 50 Optionen. Die endgültige Bestellung dieser 737 MAX Flugzeuge wird erfolgen, sobald die laufenden Gespräche mit dem Triebwerkshersteller CFM International erfolgreich abgeschlossen sind.

Diese Vereinbarung unterstreicht nicht nur die strategische Partnerschaft zwischen Türkiye und den Vereinigten Staaten, sondern auch die langjährige Zusammenarbeit zwischen Turkish Airlines und Boeing. Sie bekräftigt zudem den Anspruch der Fluggesellschaft auf Branchenführerschaft und operative Effizienz.

Als Teil ihres Programms „Vision 2033″ – anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens – plant Turkish Airlines, ihre Flotte auf über 800 Flugzeuge auszubauen. Gleichzeitig soll der Anteil an Flugzeugen der nächsten Generation bis 2033 auf 90 Prozent und bis 2035 auf 100 Prozent steigen. Dies wird die operative Effizienz weiter stärken und zu einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6 Prozent beitragen.

Prof. Ahmet Bolat, Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des Exekutivkomitees von Turkish Airlines, erklärte: „Diese wegweisende Vereinbarung bedeutet weit mehr als bloßes Flottenwachstum. Sie unterstreicht unsere Spitzenposition in der Branche und unser Engagement für Innovation sowie operative Exzellenz. Die Integration dieser fortschrittlichen Boeing-Flugzeuge in unsere Flotte wird nicht nur unsere operativen Fähigkeiten verbessern, sondern ist auch ein entscheidender Baustein für die Vision 2033 von Turkish Airlines, unsere Flotte auf 800 Flugzeuge auszubauen.“

Bolat fügte hinzu: „Diese Vereinbarung stärkt unsere enge Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Flugzeugherstellern und fördert die Entwicklung des türkischen Luftfahrt-Ökosystems. Gleichzeitig werden die neuen Flugzeuge durch eine bessere Konnektivität und zusätzliche Langstreckenziele dazu beitragen, mehr Besucher anzuziehen, die unser einzigartiges kulturelles Erbe und die Naturschönheiten unseres Landes entdecken möchten. Das wird den Tourismussektor in Türkiye weiter beleben. Turkish Airlines wird mit ihrem einzigartigen Serviceansatz und ihrem größten Flugnetzwerk weiterhin den weltweiten Maßstab für Effizienz und Umweltverantwortung setzen.“

Stephanie Pope, President und CEO von Boeing Commercial Airplanes, sagte: „Wir fühlen uns geehrt, dass Turkish Airlines erneut 787 Dreamliner und 737 MAX für ihr zukünftiges Wachstum gewählt hat. Als stolzer Partner von Türkiye und der türkischen Luftfahrtindustrie seit 80 Jahren freuen wir uns darauf, Turkish Airlines weiterhin zu unterstützen, ihre Aktivitäten auszuweiten und ihren Passagieren außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten.“

Turkish Airlines betreibt bereits über 200 Boeing-Flugzeuge, darunter die Modelle 787-9, 777, 737 MAX, Next-Generation 737 und 777 Frachter. Mit dieser Vereinbarung wird die Fluggesellschaft bald auch das größte Mitglied der 787-Familie, die 787-10, einführen. Die neuen Dreamliner werden die Betriebskosten durch einen 25-prozentigen Treibstoffeffizienzvorteil senken und gleichzeitig die Passagier- und Frachtkapazität erhöhen. Dies unterstützt insbesondere stark nachgefragte Routen in den Vereinigten Staaten, Afrika, Südostasien und dem Nahen Osten.

Während die Erweiterung der 787 Dreamliner-Flotte die Langstreckenkapazitäten von Turkish Airlines stärkt, werden die 737 MAX Flugzeuge die Effizienz und Flexibilität auf Kurz- und Mittelstreckenrouten verbessern. Gleichzeitig werden ihre erweiterte Frachtkapazität und operative Vielseitigkeit die Rolle Istanbuls als strategisches Drehkreuz für Passagier- und Frachttransport weiter festigen.

Mit dieser Flottenerweiterung bestätigt Turkish Airlines ihre führende Rolle in der Luftfahrtindustrie. Sie unterstreicht damit ihr Engagement, ihren Gästen kontinuierlich herausragenden Service und komfortable Reiseerlebnisse zu bieten.

Turkish Airlines