Turkish Airlines mit neuem Passagierrekord

Turkish Airlines Airbus A330-300 (Foto: Turkish Airlines)

Im Zeitraum von Januar bis September 2015 ist bei Turkish Airlines die Gesamtzahl der Passagiere gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 12,2 Prozent gestiegen.

In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass im genannten Zeitraum 46,5 Millionen statt 41,4 Millionen Passagiere (Januar bis September 2014) mit Turkish Airlines geflogen sind. Die Steigerung beläuft sich auf 16,5 Prozent für den innertürkischen Flugverkehr und auf 9,1 Prozent im internationalen Flugverkehr.

Der internationale Passagierverkehr in den Buchungsklassen Business Class und Comfort Class erhöhte sich im Zeitraum Januar bis September 2015 um 6,2 Prozent. Das Passagieraufkommen von Transfer-Passagieren im „international-to-international“-Bereich hat sich um 16,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht.

Die Auslastung für den Zeitraum Januar bis September 2015 sank gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent auf 79,0 Prozent.

Bei den Sitzplatzkilometern gab es eine Steigerung von 12,6 Prozent, was eine Gesamtzahl von 113,0 Milliarden Sitzplatzkilometern gegenüber Januar bis September 2014 mit 100,4 Milliarden bedeutet. Diese Steigerung beläuft sich auf 12,9 Prozent bei türkischen Inlandsflügen und 12,6 Prozent auf internationalen Routen.

Bei den Passagierkilometern verzeichnete Turkish Airlines ein Wachstum von 11,5 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum (80,1 Mrd.) – mit insgesamt 89,3 Milliarden Passagierkilometern. Die Steigerung beläuft sich auf 15,8 Prozent für den innertürkischen Flugverkehr und auf 10,8 Prozent im internationalen Geschäft.

Die Gesamtzahl aller Landungen im Personenverkehr belief sich im Zeitraum Januar bis September 2015 auf 340.993 im Vergleich zu 311.889 im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 9,3 Prozent.

Das Cargo-Aufkommen von Turkish Airlines erhöhte sich von 485.845 Tonnen im Zeitraum Januar bis September 2014 auf 531.933 Tonnen im gleichen Zeitraum in diesem Jahr – dies entspricht einem Plus von 9,5 Prozent.

Die von Turkish Airlines angeflogenen Destinationen wurden im Zeitraum September 2014 bis Ende September 2015 von 260 auf insgesamt 277 Destinationen ausgebaut. Dabei wuchs die Anzahl innertürkischer Destinationen von 43 auf 48 sowie international von 217 auf 229.

Bis Ende September 2015 stieg die Anzahl der Flugzeuge von 265 auf 298 im Vergleich zu September 2014. Dabei wurde die Wide-body-Flotte von 56 auf 71 Flugzeuge erweitert; die Anzahl von Narrow-body-Maschinen erhöhte sich von 200 auf 217. Die Anzahl der Cargo-Flugzeuge erhöhte sich von neun auf zehn.

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