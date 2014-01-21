Turkish Airlines mit beeindruckendem Wachstum

Turkish Airlines ist eine Fluggesellschaft, die momentan am stärksten wächst, die Passagierzahlen konnten im letzten Jahr um 23 Prozent zulegen.

Mit dem türkischen Flag Carrier flogen im Geschäftsjahr 2013 insgesamt 48,3 Millionen Passagiere, ein Jahr zuvor waren es noch 39 Millionen. Das Wachstum bei den transportierten Passagieren belief sich also auf 23,6 Prozent. Die Frachtleistung verbesserte sich von 470.636 Tonnen auf 565.338 Tonnen um 20,1 Prozent. Bei Turkish Airlines kamen im Geschäftsjahr 2013 25 neue Ziele dazu, die Airline bedient inzwischen 243 Destinationen in 104 Ländern. Das Star Alliance Mitglied betreibt 233 Flugzeuge und will auch in diesem Geschäftsjahr kräftig weiter wachsen. Luft nach oben ist immer noch genug vorhanden, der Heimmarkt Türkei gibt rund 75 Millionen Einwohner her.