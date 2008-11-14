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Turkish Airlines meldet gute Passagierzahlen

14.11.2008 PSEN
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In den ersten zehn Monaten des Jahres sind die Passagierzahlen bei Turkish Airlines im Vergleich zum Vorjahr um 14,7% gestiegen.

Von Januar bis Oktober 2008 transportierte die Airline 18,9 Millionen Kunden, 14,7% mehr als in derselben Periode des Vorjahres. Die ASKs kletterten um 10,2% auf 38,2 Milliarden bei gleichzeitigem Anstieg des Verkehrs um 12,6% auf 28,6 Milliarden RPKs. Turkish Airlines hat ambitiöse Expansionspläne, eine der führenden Fluggesellschaften der Welt zu werden und will bis zu 105 Flugzeuge bei Boeing und Airbus erstehen.

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