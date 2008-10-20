Turkish Airlines meldet Passagierzunahme

Und wieder macht die Turkish Airlines positiv von sich reden: Sie kann in den ersten neun Monaten des Jahres einen Passagierzuwachs verzeichnen.

Von Januar bis September wurden 16,8 Millionen Personen mit Turkish Airlines befördert, dies kommt einer Steigerung von 14,3% gegenüber der selben Periode im letzten Jahr gleich. Die ASKs wuchsen in dieser Zeit um 10% auf 34,1 Milliarden, während auch die RPKs um 12,6% auf 25,5 Milliarden anstiegen.