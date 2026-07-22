Turkish Airlines kauft CAE Flugsimulatoren

Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Turkish Airlines hat an der Farnborough International Airshow bei CAE fünf Flugsimulatoren gekauft und baut damit die Trainingskapazitäten weiter aus.

Der Vertrag unterstützt die Strategie von Turkish Airlines, die Kapazitäten in der Pilotenausbildung weiter auszubauen und die Trainingsinfrastruktur mit modernsten Ausbildungsgeräten zu stärken. Dieser Ausbau unterstützt das geplante Flottenwachstum der Airline im Rahmen ihres 10-jährigen Investitionsplans für die Ausbildung ihrer Piloten.

Im Rahmen des unterzeichneten Kaufvertrags wird CAE folgende Simulatoren an Turkish Airlines für Airbus- und Boeing Flugzeuge liefern:

Zwei Airbus A321neo Full Flight Simulators (FFS)

Zwei Boeing B787 Full Flight Simulators

Ein Airbus A350 Full Flight Simulator

Zwei Airbus A350 Level-1 Flight Training Devices (FTD)

Ein Airbus A350 Full Flight Simulator (Option)

Ein B787 Full Flight Simulator (Option)

Diese Simulatoren und Trainingsgeräte der neusten Generation erweitern die Kapazitäten in der Pilotenausbildung von Turkish Airlines für Schmal- und Großraumflugzeuge und bieten eine langfristige Lösung für den wachsenden globalen Betriebsbedarf der Fluggesellschaft. Mit dieser neuen Kaufvereinbarung bekräftigt Turkish Airlines ihre langjährige Zusammenarbeit mit CAE und setzt ihren technologieorientierten, nachhaltigen und skalierbaren Ansatz in der Pilotenausbildung fort.