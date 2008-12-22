Turkish Airlines kauft 49% der B&H Airline

Turkish Airlines gab heute bekannt, dass sie 49% der Anteile an Bosniens Fluggesellschaft B&H Airlines erstanden hat.

So berichtete zumindest der türkische Nachrichtendienst und zitierte einige Top-Vertreter der Turkish Airlines, gemäss deren Aussagen der Übernahmevertrag bereits von beiden Parteien unterzeichnet worden sei. Die bosnische Regierung soll dem Vorhaben schon am 23. November zugestimmt haben. Die bosnische Fluggesellschaft wurde 1994 als Air Bosna gegründet, stellte 2003 aber wegen Überschuldung den Betrieb ein und nahm ihn erst 2005 als B&H Airlines wieder auf.

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