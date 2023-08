Turkish Airlines in Vietnam

Turkish Airlines hat am 10. September ihren Betrieb in Vietnam aufgenommen.

Die fünftgrösste Fluggesellschaft Europas arbeitet in Ho Chi Minh City mit ihrer Agentin, der Huong Giang Travel Company zusammen und hat durch sie in der letzten Woche ihren ersten Flug in Vietnam getätigt. Turkish Airlines will nun mit Vietnam Airlines und Thai Airways zusammenspannen und Flüge von Hanoi und Ho Chi Minh City via Bangkok nach Istanbul und schliesslich in über 100 Städte der Welt anbieten.