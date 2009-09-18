Turkish Airlines hat gute Neuigkeiten

Turkish Airlines kann für die ersten acht Monate des Jahres einen Anstieg der Passagierzahlen um 8,6 Prozent auf 16,6 Millionen vermelden.

Die Auslastung ging aufgrund der erhöhten Kapazität um 4,2 Prozentpunkte auf 70,3 Prozent zurück. Während des Ramadan ging der Verkehr ausserdem stark zurück. Turkish Airlines ist daran, ihre Flotte insbesondere mit Langstreckenflugzeugen zu erweitern und will ihren Marktanteil in Europa im nächsten Jahr um einen Fünftel auf zehn Prozent vergrössern. Trotz des Rückgangs des Verkehrs im Monat August erwartet Turkish Airlines bessere Resultate für die kommende Zeit nach Ramadan. Die Airline konzentriert sich auch auf den Transit Verkehr, da die Türkei daran arbeitet, ein wichtiger Hub zwischen Europa, Asien und anderen Destinationen zu werden.

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