Turkish Airlines fliegt mit Erfolg

Turkish Airlines, eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaft Europas, konnte zwischen Januar und August 14,9 Millionen Passagiere befördern.

Turkish Airlines, eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften Europas, konnte zwischen Januar und August 14,9 Millionen Passagiere befördern.

Das sind 15,4 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Die türkische Nationalfluggesellschaft sagte, dass die verfügbaren Sitzplatzkilometer in der Periode um 10,4 Prozent auf 30,1 Milliarden zunahmen und die verkauften Sitzplatzkilometer um 13,9 Prozent auf 22,5 Milliarden stiegen. THY sagte, sie wolle 2008 noch eine Passagierzahl von 23,5 Millionen erreichen, 19,6 Prozent mehr als im Vorjahr.