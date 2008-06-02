Turkish Airlines erzielt enormen Gewinnanstieg im 1. Quartal
02.06.2008 PSEN
Die Turkish Airlines meldete einen Netto Gewinn von US$ 104 Millionen, dies entspricht einer Verbesserung von 260% gegenüber dem Vorjahr.Die Fluggesellschaft veröffentlichte keine Details zu den Gründen für diesen enormen Anstieg. Der Umsatz für die ersten drei Monate kletterte auf US$ 910 Millionen (+33%), der reine Betriebsgewinn stieg um 1% auf US$ 84 Millionen. Die Anzahl Passagiere betrug 16% mehr als 2006, nämlich 4,5 Millionen. RPK kletterte um 15%, die ASKs um 10%, es wurde eine Auslastung von 70% erreicht.