Turkish Airlines erfolgreich im 3Q

Turkish Airlines hat ihren Gewinn im 3. Quartal mehr als verdoppeln.

Nach Kalkulationen von Seiten der Presse hat Turkish Airlines ihre eigenen Einschätzungen für das Dritte Quartal veröffentlicht. Die Fluggesellschaft erwartet nach dem Halbjahresgewinn von US$ 128,4 Millionen für das 3. Quartal einen Netto-Profit von umgerechnet US$ 197,3 Millionen, im 3Q des letzten Jahres waren es US$ 88,3 Mio gewesen. Turkish Airlines meldete für die ersten neun Monate einen Gewinn von US$ 413,6 Mio, eine Verbesserung von 244% im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz stieg ebenfalls um 24% auf US$ 2,73 Milliarden.