Turkish Airlines: Vorsitzender tritt zurück

Der Vorsitzende der Turkish Airlines Candan Karlitekin hat gestern bekannt gegeben, dass er die Airline verlassen will.

Karlitekin war während fast sieben Jahren für Turkish Airlines tätig und ist für den grossen Erfolg der Fluggesellschaft mitverantwortlich. Weshalb er sein Amt per 1. Januar 2010 nun aufgegeben will, offenbarte er nicht. Die Aktien der Turkish Airlines sind dieses Jahr um unglaubliche 400 Prozent angestiegen. CEO Temel Kotil erwartet dennoch, dass die Verkaufs- und Passagierzahlen leicht hinter den gesetzten Zielen für 2009 bleiben werden.