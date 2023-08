Turkish übernimmt ersten A330-300 und A330-200F

Turkish Airlines konnte in der vergangenen Woche im Rahmen einer kleinen Feier im Airbus Werk Toulouse ihren ersten Airbus A330-300 und A330-200F Vollfrachter übernehmen.

Turkish Airlines hat bei dem europäischen Flugzeugproduzenten zehn Airbus A330-300 und zwei A330-200F Vollfrachter bestellt und konnte nun die ersten beiden Maschinen in Toulouse abholen. Die Airbus A330-300 Passagiermaschinen von Turkish Airlines sind für 28 Fluggäste in der Business Klasse und 261 Fluggäste in der Economy Klasse ausgelegt. Die A330-300 Flugzeuge werden die Langstreckenflotte von Turkish erweitern und mit den A330 Frachtern wird Turkish ihre A310 Vollfrachter ergänzen.