Tupolev Tu-204SM abgehoben

Am 29. Dezember 2010 ist der moderne Tu-204SM von Tupolev zu seinem Jungfernflug gestartet.

Das Testflugzeug ist auf dem Aviastar Werksflughafen Ulyanovsk zu seinem 50 Minuten dauernden Erstflug gestartet, die Testcrew absolvierte mit dem Flugzeug ein vorgeschriebenes Flugprogramm, das auch einige Platzrunden einschloss. Am 28. Dezember 2010 wurde die Maschine aus dem Hangar gerollt und anschliessend wurden neben verschiedenen Bodentests auch Rolltests durchgeführt. Bei dem Tu-204SM handelt es sich um die modernste Variante der Basisversion, die seit 1996 auf dem Markt ist, sich jedoch nicht behaupten konnte, da sie einfach zu schwer war und dadurch zu hohe Betriebskosten verursachte. Die Tu-204SM wurde stark überarbeitet und viel leichter, sie ist mit zwei Aviadvigatel PS-90A2 Turbofan Triebwerken ausgerüstet und hat ein moderneres Hilfstriebwerk eingebaut. Nach Aussagen von Aviastar handelt es sich um ein praktisch neues Flugzeug, das sich zu 70 Prozent von der Basisversion unterscheidet.