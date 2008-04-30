Tunisair entscheidet sich für Airbus
30.04.2008 PSEN
Tunisair konnte mit Airbus einen Vertrag über den Kauf von drei A350 XWB-800s, drei A330-200s und 10 A320s abschliessen.
Tunisair konnte mit Airbus einen Vertrag über den Kauf von drei A350 XWB-800s, drei A330-200s und zehn A320s abschliessen.
Der Kauf der neuen Maschinen ist Teil der Wachstumspläne der Tunesischen Fluggesellschaft. Bislang wurden noch keine Lieferdaten bekannt gegeben. Die Tunisair betreibt zurzeit drei A300-600s, zwölf A320s, zwei A319s und zwei A319ERs, sowie vier 737-500s und sieben 737-600s. Die neuen A350s sollen auf Langstrecken nach Nordamerika und Asien zum Einsatz kommen.