Tunisair entscheidet sich für Airbus

Tunisair konnte mit Airbus einen Vertrag über den Kauf von drei A350 XWB-800s, drei A330-200s und 10 A320s abschliessen.

Tunisair konnte mit Airbus einen Vertrag über den Kauf von drei A350 XWB-800s, drei A330-200s und zehn A320s abschliessen.

