Tunisair übernimmt ersten Airbus A330-200
10.06.2015 PS
Die tunesische Fluggesellschaft konnte am 9. Juni 2015 bei Airbus ihren ersten A330-200 übernehmen, damit steigt Tunisair wieder in die Liga der Betreiber von Grossraumflugzeugen auf.
Der Kauf von drei A330-200 und von drei A350 XWB hat Tunisair bereits im April 2008 bekanntgegeben. Die neuen Grossraumflugzeuge sind Teil der Wachstumspläne der tunesischen Fluggesellschaft. Die A330-200 sind für 266 Passagiere ausgelegt, 24 finden in der Business Class und 242 in der Economy Class Platz. Tunisair betreibt momentan vier A319, siebzehn A320 und neun Boeing 737.