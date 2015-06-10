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Tunisair übernimmt ersten Airbus A330-200

10.06.2015 PS
Airbus A330-200 Tunisair
Airbus A330-200 Tunisair (Foto: Airbus)

Die tunesische Fluggesellschaft konnte am 9. Juni 2015 bei Airbus ihren ersten A330-200 übernehmen, damit steigt Tunisair wieder in die Liga der Betreiber von Grossraumflugzeugen auf.

Der Kauf von drei A330-200 und von drei A350 XWB hat Tunisair bereits im April 2008 bekanntgegeben. Die neuen Grossraumflugzeuge sind Teil der Wachstumspläne der tunesischen Fluggesellschaft. Die A330-200 sind für 266 Passagiere ausgelegt, 24 finden in der Business Class und 242 in der Economy Class Platz. Tunisair betreibt momentan vier A319, siebzehn A320 und neun Boeing 737.

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