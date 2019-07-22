Tropo ist ab sofort Amadeus Partner

DLR Billigfliegerreport Eurowings Flugzeuge (Foto: DLR)

Der Reiseveranstalter tropo stellt alle Eurowings Holidays Produkte ab sofort unter dem Kürzel EWH allen Amadeus Leisure IBE und Amadeus Bistro Portal Kunden zur Verfügung.

Durch die Weiterentwicklung zum Datamix-Veranstalter erzielt tropo für EWH eine enorme Steigerung der Reichweite und sichert eine nahezu flächendeckende Verfügbarkeit für den deutschen Reisevertrieb.

Ein Großteil der Vertriebspartner ist bereits bei Amadeus registriert und kann automatisch auf die EWH-Angebote in Bistro Portal zugreifen. Ein Übertrag der Buchungen sowie das weitere Fulfillment sind bereits über die Reservierungssysteme Amadeus Tour Market (TOMA) und BEWOTEC myJack/myCRS möglich. Weitere Systeme wie SABRE Shop Holidays, traffics Evolution IBE/CosmoNaut und Schmetterling XENA folgen in Kürze.

Über Eurowings Holidays bietet tropo hochwertige Low-Cost-Pauschalreisen zu zahlreichen Leisure- und City-Destination innerhalb des weltweiten Eurowings-Streckennetzes an. In Europa zählen die Balearen und Kanaren, Portugal, Griechenland, Italien, Frankreich und Kroatien zu den Hauptzielen. Im Fernstreckenbereich werden überwiegend Reisen in die USA, die Karibik und nach Thailand angeboten. Der Beschreibungscontent wird von GIATA gestellt.

„Wir freuen uns, unseren Vertriebspartnern rechtzeitig zur heißen Last-Minute-Phase die gesamte EWH-Produktpalette nahezu flächendeckend anbieten zu können“, erklärt Thomas Meyer, Geschäftsführer tropo GmbH. „Sowohl für die Online-Reisportale als auch für die stationären Reisebüros bieten wir mit dem Schritt zum Datamix-Veranstalter ein großes Plus an attraktiven Angeboten.“

„Dass die Eurowings Holidays Produkte in der Amadeus Leisure IBE und Amadeus Bistro Portal für unsere Kunden verfügbar sind, freut uns sehr. Unsere langjährige Zusammenarbeit mit tropo und der neue, attraktive Content von Eurowings Holidays in unseren Vertriebsplattformen ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere Partner dabei unterstützen, sich neue Verkaufsmöglichkeiten über die Dynamische Paketierung zu erschließen“, ergänzt Uta Martens, Geschäftsführerin von Amadeus in Bad Homburg.

Über tropo

tropo operiert seit seiner Gründung im Januar 2011 als dynamischer Reiseveranstalter. Seit 2018 ist tropo Teil der dnata Travel, als Reisetochter der Emirates Gruppe ein weltweit erfolgreich agierendes und finanzstarkes Reiseunternehmen. tropo bietet unter seinem neuen Motto „Einfach Dein Daumen-hoch Urlaub“ hochwertige Pauschal- und Lastminute-Reisen an und konzentriert sich neben europäischen Zielen, der Türkei und Ägypten auch verstärkt auf Destinationen in den VAE, Asien und der Karibik. Als Teil der Emirates Gruppe versteht sich tropo als Qualitätsveranstalter in Produkt und Service und arbeitet verstärkt mit direkt eingekauften Hotels zusammen. Der Veranstalter vertreibt seine Urlaubsreisen über alle gängigen Reservierungssysteme, Onlineportale sowie über die eigene Webseite www.tropo.de.

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