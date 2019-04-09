TripAdvisor zeichnet Air Astana aus

Air Astana Airbus A321neo

Air Astana wurde in diesem Jahr erneut bei den TripAdvisor Travellers Choice Award in der Rubrik Airlines ausgezeichnet.

Air Astana wurde zum wiederholten Male bei den TripAdvisor Travellers‘ Choice Awards in der Rubrik Airlines in zwei Kategorien ausgezeichnet: Travellers‘ Choice Regional Airline Asia und Travellers‘ Choice Passenger Comfort Asia. Die Fluggesellschaft sicherte sich die Auszeichnung in der Kategorie Regional Airline Asia vor allem aufgrund ihres Kundenservices, der Sauberkeit der Kabine, des Speisen- und Getränkeangebots, des Sitzkomforts, des Preis-Leistungs-Verhältnisses, des Check-ins und des Inflight Entertainments. In der neu geschaffenen Kategorie Travellers‘ Choice for Passenger Comfort wurde sie zudem zur besten Fluggesellschaft erklärt. Reisende hatten hier insbesondere den Komfort der Sitze und die Beinfreiheit positiv bewertet. Die Gewinner wurden mithilfe eines Algorithmus bestimmt, der sowohl die Anzahl als auch die Qualität von Bewertungen berücksichtigte, die Reisende weltweit zwischen Januar und Dezember 2018 über Fluggesellschaften abgaben.

„Air Astana hat sich schon immer dem Ziel verschrieben, den Passagieren die höchsten Servicestandards zu bieten, und ich freue mich natürlich sehr, dass Air Astana auch dieses Jahr wieder ein Gewinner bei den Travellers‘ Choice Awards in der Rubrik Airlines ist“, sagte Peter Foster, President und CEO bei Air Astana. „Ich möchte gerne all unseren Passagieren auf der ganzen Welt danken, die nach ihrem Flug eine Bewertung bei TripAdvisor abgegeben haben, und freue mich bereits auf die zukünftige Unterstützung für Air Astana.“

Über Air Astana

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, bedient gegenwärtig über 60 inländische und internationale Routen von den Drehkreuzen Astana und Almaty. Die Airline wurde 2001 gegründet und begann den Flugbetrieb am 15. Mai 2002. Die Air Astana Flotte besteht aus 35 Flugzeugen der Muster Boeing 767, 757, Airbus A319, A320, A320neo, A321, A321neo sowie Embraer E190. Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, der GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia and India“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten auch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 errungen werden. Bei den Travellers‘ Choice Awards 2018 und 2019 von Trip Advisor wurde Air Astana zum Gewinner in der Kategorie Regional-Asia gewählt. Air Astana ist ein Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent.