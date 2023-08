Trent 1000 Package B fliegt an Serien 787

Die zweite Boeing 787 für All Nippon Airways ist bereits mit dem Rolls Royce Trent 1000 Package B Treibwerk ausgerüstet, die Maschine mit der Kennung JA802A ist am 24. September 2011 zum ersten Erprobungsflug abgehoben.

Das verbesserte Trent 1000 Package B Triebwerk ist noch nicht zugelassen, befindet sich jedoch seit Mai 2011 an den beiden Prototypen ZA004 und ZA002 in der Flugerprobung. Nach Angaben von Boeing befindet sich das Triebwerk in der Endphase der Erprobung. Bei dem Trent 1000 Package B wurde die sechsstufige Niederdruckturbine und Teile der Mitteldruckturbine überarbeitet. Mit dem Package B Triebwerk wird Boeing mit einer Differenz von einem Prozent an die geplanten Treibstoffverbrauchswerte kommen. Wann die zweite Maschine an All Nippon Airways geliefert wird, ist abhängig von der Zertifizierung und ist noch nicht festgelegt worden. ANA wird bis Ende März 2012 voraussichtlich zwölf Boeing 787 Dreamliner übernehmen können.