Transocean finalisiert Boeing 737 Auftrag

Japan Transocean Air (JTA), eine Tochtergesellschaft von Japan Airlines, hat bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing einen Auftrag über zwölf Boeing 737-800 finalisiert.

Die Kaufabsichtserklärung für diesen Auftrag wurde Ende März 2014 durch Boeing bekanntgegeben und konnte nun ins Trockene gebracht werden. Nach den aktuellen Listenpreisen haben die Single Aisle Jets einen Gesamtwert von 1,1 Milliarden US Dollar. Die neuen Boeing 737-800 sollen ab 2016 ausgeliefert werden und die bestehende Flotte aus älteren Boeing 737 ersetzen.