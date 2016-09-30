Transavia mit neuen Linien ab München

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Transavia plant für den nächsten Sommer neue Strecken ab München, es geht dann nach Stockholm in Schweden, Helsinki in Finnland, Dublin in Irland, Larnaca auf Zypern, Barcelona in Spanien und auf die Mittelmeerinsel Malta.

Transavia fliegt somit mit den vier am Flughafen München stationierten Jets des Typs Boeing 737 zu insgesamt 24 Destinationen. Der Sommerflugplan beginnt am 1. April 2017 und endet am 31. Oktober 2017.

„Mit dem Sommerflugplan 2017 sind wir bereits ein Jahr in München zu Hause und freuen uns, wie stark unsere häufig noch unbekannte Marke an Beliebtheit gewinnt“, so Paul de Raad, Vice President Marketing und e-Commerce von Transavia. „Unser Produkt überzeugt: Mehr als 90 Prozent der Passagiere, die mit uns ab München geflogen sind, empfehlen uns gemäß unserer Bordbefragungen weiter.“

Mit den neuen Zielen bringt Transavia zusätzliche Vielfalt in die Auswahl an Zielen ab München für einen Städtetrip – ob Nord, Süd oder West, die Flugzeit beträgt immer zwischen 1:20 Stunden und 3:45 Stunden und lädt damit im Sommer besonders zu einem Abstecher am Wochenende ein. Auch im kommenden Sommer wird Transavia darüber hinaus die beliebten Ziele in unter anderem Italien, Spanien und Portugal wieder anfliegen, die bereits jetzt im Flugplan stehen. Dazu gehören beispielsweise Alicante, Palma de Mallorca, Catania, Lissabon und viele weitere. Auch die Frequenzen zwischen Berlin-Schönefeld und München werden erhöht, um eine noch größere Flexibilität bei der Reiseplanung zu ermöglichen.

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