Transavia meldet weniger Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Oktober 2019 insgesamt 1,528 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 3,4 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 1,2 Prozent auf 3,027 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut während sich die Nachfrage um 1,6 Prozent auf 2,783 Milliarden Sitzplatzkilometer verschlechterte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Oktober bei hohen 92,0 Prozent und hat sich somit um 0,3 Prozent verschlechtert.

Mit Transavia flogen in den ersten 10 Monaten des laufenden Jahres 14,843 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 5,6 Prozent.