Transavia meldet starkes Wachstum

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Die holländische Transavia konnte im März 2017 insgesamt 947 Tausend Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 22,7 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 24,2 Prozent auf 1,797 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 26,1 Prozent auf 1,643 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im März bei hohen 91,5 Prozent und hat sich somit um 1,3 Prozentpunkte verbessert.

Im ersten Quartal 2017 benutzten 2,451 Millionen Passagiere Transavia, das entspricht einem Wachstum von 29,4 Prozent.