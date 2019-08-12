Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Juli 2019 insgesamt 1,813 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 7,4 Prozent auf 3,699 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 7,5 Prozent auf 3,386 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Juli bei unverändert hohen 91,5 Prozent.

Im den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Transavia 9,635 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,7 Prozent.