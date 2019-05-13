Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im April 2019 insgesamt 1,496 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 10,9 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 12,9 Prozent auf 2,932 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 12,5 Prozent auf 2,641 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im April bei hohen 90,1 Prozent und hat sich somit um weitere 0,3 Prozentpunkte leicht verschlechtert.

In den ersten vier Monaten des laufenden Berichtjahres konnte Transavia 4,425 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 8,6 Prozent.