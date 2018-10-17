Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im September 2018 insgesamt 1,676 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.

Die holländische Transavia konnte im September 2018 insgesamt 1,676 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 7,4 Prozent auf 2,964 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 9,1 Prozent auf 2,964 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im September bei hohen sehr hohen 94,3 Prozent und hat sich somit um weitere 1,5 Prozent verbessert.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte Transavia 12,476 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von sechs Prozent.