Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Mai 2018 insgesamt 1,638 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,8 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 5,6 Prozent auf 3,086 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 5,6 Prozent auf 3,086 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Mai bei hohen 92,6 Prozent und hat sich somit um 2,6 Prozentpunkte weiter verbessert.

Transavia konnte von Januar bis Ende Mai insgesamt 5,714 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,2 Prozent.