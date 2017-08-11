Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Die holländische Transavia konnte im Juli 2017 insgesamt 1,667 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 3,8 Prozent auf 3,277 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 4,8 Prozent auf 3,008 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Juli bei hohen 91,8 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte verbessert.

Im den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte Transavia 8,479 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 16,4 Prozent.