Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737 (Foto: Transavia)

Die holländische Transavia konnte im Mai 2017 insgesamt 1,549 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 11,2 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 9,5 Prozent auf 2,923 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut während sich die Nachfrage um 10,4 Prozent auf 2,630 Milliarden Sitzplatzmeilen verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im Mai bei hohen 90,0 Prozent und hat sich somit um 0,7 Prozentpunkte verbessert.

Transavia konnte von Januar bis Ende Mai insgesamt 5,331 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 23,2 Prozent.