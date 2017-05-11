Transavia meldet mehr Passagiere

Transavia Boeing 737-800 (Foto: Hector Perestelo)

Die holländische Transavia konnte im April 2017 insgesamt 1,332 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 27,8 Prozent.

Transavia wird von der Air France KLM Gruppe zum Aufbau ihres Billigflugsegmentes in Frankreich benutzt und ist eine hundertprozentige Konzerntochter. Die Kapazität wurde um 22,5 Prozent auf 2,522 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut während sich die Nachfrage um 26,2 Prozent auf 2,251 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung der Flugzeuge lag im April bei sehr hohen 89,3 Prozent und hat sich somit um 2,6 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten vier Monaten konnte Transavia 3,783 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 28,8 Prozent.